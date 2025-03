Il nuovo ospedale pediatrico Santobono di Napoli sarà progettato dall’architetto spagnolo Alberto de Pineda Álvarez, uno dei più noti esperti al mondo nella progettazione di strutture sanitarie. La nuova sede del nosocomio, che si dedicherà alle cure pediatriche, sorgerà a Ponticelli, a soli 200 metri dall’Ospedale del Mare, con un investimento di 350 milioni di euro. Il progetto sarà presentato ufficialmente il 2 aprile a Palazzo Santa Lucia, come annunciato dal Governatore della Campania, Vincenzo De Luca.

De Pineda, fondatore dello studio PINEARQ di Barcellona, è noto per la sua esperienza nella progettazione di ospedali e centri sanitari, con numerosi progetti già realizzati a livello internazionale. Attualmente, l’architetto è impegnato anche nella realizzazione del nuovo polo sanitario di Salerno.

Il nuovo Santobono sarà uno dei dieci ospedali che la Regione Campania sta realizzando con un investimento complessivo di oltre 3 miliardi di euro. De Luca ha sottolineato che la nuova struttura sarà all’avanguardia in Italia e in Europa, grazie all’adozione di tecnologie avanzate e soluzioni per il risparmio energetico. Il nuovo ospedale pediatrico, dunque, non solo rappresenterà un punto di riferimento per le cure dei bambini, ma diventerà anche un polo sanitario di eccellenza a livello mondiale.