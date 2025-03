L’Autorità per l’energia (Arera) ha invitato i cittadini a richiedere tempestivamente l’Isee nel caso in cui il loro reddito familiare sia inferiore a 25.000 euro. Questa raccomandazione è legata al nuovo bonus bollette da 200 euro previsto dal decreto bollette 2025, che amplia la platea dei beneficiari rispetto alle soglie ordinarie.

Chi Può Ottenere il Bonus da 200 Euro

Il bonus sociale per le bollette è già in vigore per le famiglie con un Isee inferiore a 9.530 euro (oppure fino a 20.000 euro per nuclei con almeno quattro figli). Tuttavia, con il nuovo decreto bollette, il governo ha esteso il contributo anche a chi ha un Isee fino a 25.000 euro, aumentando così il numero di beneficiari.

Importi e Categorie di Beneficiari

Isee fino a 25.000 euro: contributo una tantum di 200 euro

Isee fino a 9.530 euro: il contributo di 200 euro si somma al bonus sociale preesistente

Secondo le stime, oltre otto milioni di famiglie potranno accedere agli aiuti previsti nel 2025.

Quando Verrà Accreditato il Bonus

L’erogazione del bonus avverrà a partire dal secondo trimestre del 2025 per chi ha già presentato l’Isee. Per coloro che lo richiederanno in seguito, il contributo sarà accreditato nel primo trimestre utile dopo la presentazione della domanda.

L’importo sarà scalato direttamente dalle bollette di luce, gas e acqua, garantendo così un beneficio immediato per i consumatori.

Come Ottenere l’Isee per il Bonus Bollette

Per poter accedere al bonus, è essenziale avere un Isee aggiornato. La certificazione può essere ottenuta attraverso diverse modalità:

Online sul sito dell’INPS, accedendo con SPID, CIE o CNS

Presso un CAF, dove il servizio è offerto gratuitamente

Tramite Isee precompilato, disponibile sul sito dell’INPS con una procedura semplificata

Dal momento che il rilascio dell’Isee può richiedere alcune settimane, è consigliabile presentare la richiesta il prima possibile per evitare ritardi nell’erogazione del bonus.

Requisiti Aggiuntivi per Ottenere il Bonus

Per accedere al bonus, è necessario verificare l’intestazione delle utenze domestiche. Le condizioni variano a seconda della tipologia di fornitura.

Fornitura diretta

Il contratto di fornitura deve essere intestato a un membro del nucleo familiare con Isee valido

L’utenza deve essere per uso domestico

Il servizio deve essere attivo o momentaneamente sospeso per morosità

Fornitura centralizzata

La fornitura condominiale di gas o acqua deve essere attiva

Per il servizio idrico, il nucleo familiare deve essere intestatario di una fornitura elettrica domestica attiva

Per ulteriori dettagli, è possibile consultare il sito ufficiale di Arera o rivolgersi a un centro di assistenza fiscale (CAF).

Cosa Fare Subito per Ottenere il Bonus

Verificare il proprio Isee per determinare se si ha diritto al bonus

Richiedere l’attestazione Isee il prima possibile per evitare ritardi

Controllare l’intestazione delle utenze per assicurarsi di rispettare i requisiti richiesti

Monitorare le bollette a partire da aprile 2025 per verificare l’applicazione dello sconto

Il bonus bollette 2025 rappresenta un’opportunità concreta per molte famiglie italiane di ridurre il peso delle spese energetiche. Grazie all’ampliamento della platea dei beneficiari, un numero maggiore di cittadini potrà accedere agli sconti previsti per luce, gas e acqua. Tuttavia, per usufruire di questo aiuto, è essenziale richiedere l’Isee il prima possibile e assicurarsi che i propri dati siano correttamente registrati.