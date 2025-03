L’iter del Decreto Bollette accelera nella commissione Attività produttive della Camera. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle proposte di modifica, oggi saranno comunicati gli emendamenti non ammessi e fissato il termine per eventuali ricorsi, prima dei pareri del Governo e del voto sugli emendamenti.

Principali Modifiche Proposte

Proroga del Servizio per i Clienti Vulnerabili

Uno degli emendamenti più rilevanti riguarda la proroga di sei mesi per consentire ai clienti vulnerabili di richiedere l’accesso al servizio a tutele graduali. La proposta ha inoltre ottenuto il sostegno di Pd, Italia Viva, Forza Italia e Gruppo Misto.

Incentivi per la Riconversione dei Container a Gasolio

Forza Italia, M5S e Lega propongono un contributo del 70% sulle spese per la riconversione dei container a gasolio in sistemi di propulsione elettrica. Il contributo massimo per ogni intervento sarebbe infatti di 100.000 euro, con un tetto di spesa complessivo di 2 milioni di euro per il 2025, finanziato attraverso il Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese.

Bonus Elettrodomestici con Sconto in Fattura

Un emendamento di Fratelli d’Italia propone di eliminare il click day per il bonus elettrodomestici e di sostituirlo con uno sconto in fattura, che il venditore potrà recuperare tramite credito d’imposta. Inoltre, si prevede di rimuovere il vincolo della classe energetica B come requisito minimo per l’accesso al bonus, demandando la decisione al decreto del Mimit di concerto con il Mef.

Sostegni contro il Caro Energia

Diverse proposte, sia dalla maggioranza che dall’opposizione, puntano a estendere i sostegni contro il caro energia anche alle imprese più piccole, eliminando o riducendo il limite di 16,5 kW di potenza per l’accesso agli aiuti.

Fondo da 340 Milioni per gli Enti Locali

Un altro emendamento bipartisan prevede l’istituzione di un fondo da 340 milioni di euro nel bilancio del Ministero dell’Interno per il 2025. Di questi, 300 milioni andrebbero quindi ai Comuni e 40 milioni alle Città metropolitane e alle Province. La distribuzione delle risorse avverrà con decreto ministeriale e terrà conto delle spese per utenze di energia elettrica e gas, rilevate tramite il sistema Siope.

Proroga di Sette Mesi per le Polizze Catastrofali

Fratelli d’Italia propone anche il rinvio di sette mesi dell’obbligo per le imprese di stipulare polizze assicurative contro eventi catastrofali. Questa richiesta ha ricevuto il sostegno di Confindustria, oltre che di Cna, Confartigianato, Casartigiani, Confcommercio, Confesercenti e Confcooperative.