A Sant’Antonio Abate, in provincia di Napoli, la Polizia Stradale ha scoperto un’attività di noleggio abusivo di automobili con targhe estere, provenienti da Slovacchia, Bulgaria e Romania. L’operazione, condotta dai poliziotti della Stradale di Sorrento, rientra in un programma di controlli mirati per contrastare le irregolarità nel noleggio di veicoli, sia italiani che stranieri.

Noleggio senza Autorizzazioni e Senza Insegna

Le autorimesse, prive di insegna e autorizzazioni legali, erano gestite da società estere ma operavano in Italia senza alcun tramite ufficiale o presenza registrata sul territorio. Gli agenti hanno accertato che non esisteva un supporto ufficiale italiano per la stipula dei contratti di noleggio, violando le normative in vigore.

Verifica dei Veicoli e Contratti

Durante i controlli, la Polizia Stradale ha esaminato diversi veicoli con targhe estere e ha rinvenuto contratti di noleggio relativi a queste automobili, riconducibili a società con sede legale in Slovacchia, Bulgaria e Romania. Il mancato rispetto delle normative italiane ha portato alla verifica della regolarità dei veicoli presenti, anche per quanto riguarda i requisiti dei “veicoli da noleggio senza conducente”.

Sanzioni per le Tre Autorimesse

L’operazione ha portato alla sanzione amministrativa di cinquemila euro per i titolari delle tre autorimesse, che gestivano il noleggio senza alcuna forma di regolarità. La mancanza di autorizzazioni e di una corretta registrazione dei contratti ha rappresentato una violazione delle normative italiane in materia di noleggio di veicoli.