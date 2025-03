Le forze dell’ordine hanno individuato una rete di pusher attiva nella vendita di stupefacenti agli studenti delle scuole superiori della città. L’indagine, avviata un anno fa, ha portato alla scoperta di una decina di spacciatori, in attesa ora di provvedimenti restrittivi da parte delle autorità competenti.

Droga vicino alle scuole: il modus operandi della gang

Gli investigatori hanno infatti accertato che il gruppo criminale, composto da pusher di Eboli e Campagna, agiva nelle vicinanze degli istituti scolastici superiori, aspettando i giovani clienti per la consegna delle dosi.

La presenza degli spacciatori a ridosso delle scuole ha destato grande preoccupazione tra genitori e insegnanti, spingendo le forze dell’ordine ad intensificare i controlli nella zona.

Neonato ingerisce hashish: salvato dai medici

Un episodio particolarmente scioccante ha segnato l’indagine: un neonato ha ingerito accidentalmente hashish all’interno dell’abitazione di uno dei pusher. Il piccolo, trasportato d’urgenza in ospedale, è stato salvato dai medici.

Questo evento ha ulteriormente messo in luce la pericolosità dell’attività illegale della gang, non solo per gli studenti, ma anche per i familiari degli spacciatori stessi.

Provvedimenti in arrivo

Le autorità stanno ora valutando le misure restrittive da applicare nei confronti degli indagati. Si attendono quindi ulteriori sviluppi che potrebbero portare a fermi e arresti nei prossimi giorni.