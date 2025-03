Mercoledì 2 aprile, alle ore 18:00, presso l’Aula Consiliare del Comune di Gragnano, si terrà la presentazione ufficiale dell’Associazione Fior di Latte di Gragnano. Un’iniziativa che rappresenta un importante traguardo nel percorso di valorizzazione e tutela delle eccellenze agroalimentari locali, con particolare attenzione a uno dei prodotti simbolo della tradizione casearia gragnanese: il fior di latte.

Un’azione condivisa per tutelare il fior di latte di Gragnano

L’associazione nasce con l’obiettivo di promuovere, proteggere e far conoscere il fior di latte, riconosciuto come una delle specialità più autentiche del territorio. Un prodotto che racchiude storia, passione e una lunga tradizione di artigianalità casearia.

In una nota ufficiale, il Comune di Gragnano ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa:

«Crediamo fortemente nel valore del fare rete perché solo unendo le forze possiamo dare più voce ai singoli, più forza alle nostre eccellenze e più identità al nostro territorio. Il fior di latte è uno dei nostri tesori e merita un’azione corale, strutturata, capace di raccontarlo e difenderlo».

L’amministrazione comunale ha ribadito il proprio impegno nel sostenere associazioni di categoria, strumenti fondamentali per accompagnare lo sviluppo del settore agroalimentare e garantire maggiore visibilità alle produzioni locali, sia a livello campano che nazionale.

Un evento per il futuro dell’agroalimentare locale

La presentazione dell’Associazione Fior di Latte di Gragnano sarà un’occasione per riunire produttori, istituzioni e cittadini, con l’intento di costruire una strategia comune per la tutela e la promozione di questo prodotto d’eccellenza.

L’appuntamento è fissato per mercoledì 2 aprile alle ore 18:00, un evento che segna l’inizio di un nuovo percorso di valorizzazione per il fior di latte e per tutto il territorio di Gragnano, da sempre sinonimo di qualità e tradizione gastronomica.