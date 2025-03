Un tragico incidente sul lavoro ha scosso la comunità di Cardile, frazione di Gioi Cilento, questa mattina. Un uomo di 73 anni ha perso la vita dopo essere stato travolto da un Tumber, un mezzo utilizzato per lavori di scavo.

L’incidente è avvenuto mentre l’uomo stava eseguendo dei lavori per la realizzazione di un’abitazione. Per cause ancora in fase di accertamento, il Tumber si è improvvisamente capovolto, schiacciando la vittima. L’impatto è stato devastante e l’uomo è morto sul colpo, senza possibilità di soccorso.

Nonostante l’immediato intervento dei sanitari dell’ambulanza della Misericordia di Vallo della Lucania e Gioi Cilento, supportati da un’auto medica, purtroppo per la vittima non c’era più nulla da fare. I Vigili del Fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania sono intervenuti anche per il recupero del corpo, mentre i Carabinieri della stazione locale hanno avviato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.

La comunità di Cardile è sconvolta per la tragica morte dell’uomo, che lavorava in zona da tempo. Gli inquirenti stanno ora indagando per verificare il rispetto delle normative di sicurezza sul lavoro e per accertare eventuali responsabilità legate all’accaduto.