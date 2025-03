Un dramma si è consumato nella frazione di Velina, dove un uomo di 43 anni ha perso la vita a seguito di un malore improvviso mentre si trovava nella sua autofficina.

I fatti

Secondo le prime ricostruzioni, la vittima si era recata nella struttura di sua proprietà per dare da mangiare ai suoi cani. Improvvisamente, è stata colpita da un malore, accasciandosi a terra. A dare l’allarme è stato il gestore dell’officina, che ha immediatamente chiamato i soccorsi.

I soccorsi

Sul posto sono giunti tempestivamente i sanitari della Misericordia di Vallo della Lucania con un’ambulanza della postazione di Omignano, supportata da un’automedica. I soccorritori hanno tentato disperatamente di rianimare l’uomo, utilizzando anche un defibrillatore. Purtroppo, ogni sforzo si è rivelato vano e il medico dell’automedica non ha potuto fare altro che constatare il decesso.

Le indagini

I carabinieri sono intervenuti per effettuare gli accertamenti del caso. Dopo le verifiche, è stato confermato che la morte è avvenuta per cause naturali, escludendo qualsiasi ipotesi di intervento esterno.