La Procura della Repubblica di Salerno ha aperto un’indagine sulla morte di Anna Maria Di Massa, 71 anni, residente a Gragnano, deceduta dopo essere rimasta ricoverata in due ospedali e assistita in tre reparti diversi.

La denuncia della famiglia

Dopo aver appreso la tragica notizia, i familiari della donna si sono recati alla caserma dei carabinieri di Eboli, presentando una denuncia per chiedere chiarezza sulle cause del decesso.

Sequestrata la salma, possibile autopsia

La salma della donna è sequestrata e, con molta probabilità, il magistrato inquirente predisporrà un’autopsia per stabilire con certezza le cause della morte. Al momento, non si esclude il decesso per cause naturali, ma le indagini mirano a verificare eventuali responsabilità o negligenze mediche.

In attesa di risposte

L’inchiesta è in corso e si attendono gli esiti degli accertamenti per fare luce su questa vicenda che ha sconvolto i familiari della donna.