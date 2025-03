Una tragica fatalità si è verificata questa mattina a Via Santa Teresa degli Scalzi, nei pressi del Rione Sanità. Un uomo ha accusato un malore improvviso mentre era alla guida, perdendo il controllo del veicolo e finendo contro un’auto in sosta. Trasportato d’urgenza in ospedale in codice rosso, è deceduto poco dopo.

Il consigliere della Municipalità III, Carlo Restaino, ha commentato l’accaduto sui social:

“Stamattina Corso Amedeo e Santa Teresa paralizzati. Poco fa un signore, forse per un infarto, è andato a sbattere contro un bus. I soccorsi hanno immediatamente preso la persona.”

Omicidio Emanuele Durante: Napoli ancora sotto shock

Solo due giorni fa, la stessa strada è stata teatro di un altro dramma. Emanuele Durante, un giovane di 20 anni, è stato ucciso a colpi di pistola nel pomeriggio di ieri, mentre si trovava all’interno di un’auto con la sua fidanzata.

Le prime ricostruzioni indicano che due uomini in moto si sarebbero affiancati alla vettura e avrebbero esploso un colpo di pistola mortale. Durante è stato soccorso da un automobilista di passaggio e trasportato d’urgenza all’ospedale Pellegrini, dove è deceduto poco dopo. La ragazza che era con lui è rimasta al suo fianco fino all’ultimo.

Napoli tra sicurezza stradale e criminalità

Questi due episodi avvenuti nel giro di poche ore a Via Santa Teresa degli Scalzi mettono in luce le problematiche di sicurezza della zona, sia per quanto riguarda gli incidenti stradali che la violenza urbana.