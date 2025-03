Un drammatico incidente stradale ha sconvolto la città di Lucca venerdì 28 febbraio, quando Rosario Evalto, un ragazzo di 17 anni, ha perso la vita dopo essersi schiantato con la sua moto contro una Fiat Panda. L’incidente è avvenuto in via di Piaggiori, poco dopo le 20. La vittima è stata sbalzata violentemente a terra e, nonostante i soccorsi immediati, le sue condizioni sono apparse subito gravi.

L’incidente e l’indagine

Alla guida dell’auto coinvolta c’era un uomo di 70 anni, che ora è sotto indagine. La posizione dell’automobilista è al vaglio degli inquirenti, con la possibilità che venga aperto un fascicolo per omicidio stradale. Le circostanze dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, e gli investigatori stanno cercando di ricostruire la dinamica esatta del sinistro.

Chi era Rosario Evalto

Rosario Evalto viveva a Capannori, ma originariamente era di Melicuccà, un paese in Calabria. Era un giovane pieno di vita, che frequentava l’istituto professionale Giorgi di Lucca. Oltre ai genitori, Antonio e Natina, lascia anche i fratelli Giuseppe e Benito. La notizia della sua morte ha sconvolto amici e familiari, che si sono radunati sul luogo dell’incidente per rendere omaggio al giovane. La comunità è in lutto per la tragica perdita.