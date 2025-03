Un drammatico episodio si è verificato a San Severo, in provincia di Foggia, dove un uomo di 30 anni, Mario La Pietra, è deceduto in seguito a una ferita d’arma da taglio. La moglie avrebbe dichiarato di averlo accoltellato dopo un acceso litigio scaturito per motivi futili all’interno della loro abitazione.

La Dinamica dei Fatti

Secondo quanto riferito dalla donna alle forze dell’ordine, l’uomo l’avrebbe aggredita durante una discussione, e lei avrebbe reagito colpendolo con un coltello all’addome. Subito dopo l’incidente, la stessa donna ha allertato i soccorsi e i carabinieri. Mario La Pietra è stato trasportato d’urgenza in ospedale, ma purtroppo non ce l’ha fatta.

Indagini in Corso

Gli investigatori, coordinati dalla Procura di Foggia, stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e chiarire ogni dettaglio. Al momento, non risultano precedenti episodi di violenza domestica o segnalazioni alle forze dell’ordine. La moglie, che non avrebbe riportato segni evidenti di colluttazione, non è attualmente sottoposta a misure cautelari.

Una Famiglia Senza Segnalazioni Precedenti

La coppia, genitori di due figli minori, non aveva mai manifestato problemi evidenti. Lui lavorava come muratore, mentre lei era casalinga. Il loro rapporto, secondo i conoscenti, non aveva mai destato sospetti di tensioni o episodi violenti.