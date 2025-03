Un nuovo episodio di violenza verbale ha colpito un conducente dell’EAV, l’Ente Autonomo Volturno. A denunciare l’accaduto è il deputato Francesco Emilio Borrelli, che ha condiviso sui social un video dell’aggressione, evidenziando ancora una volta la difficile situazione in cui operano quotidianamente gli autisti dei mezzi pubblici.

Un Aggressore Recidivo

Secondo quanto riportato, il protagonista dell’episodio sarebbe un passeggero abituale della linea EAV Nola-Moschiano (AV) e della tratta Ottaviano-Moschiano. Non si tratterebbe di un caso isolato: l’uomo sarebbe già noto per precedenti aggressioni ai danni di autisti, tra cui un attacco avvenuto con un ombrello durante il periodo natalizio.

Nel video condiviso dal deputato, si sente l’aggressore pronunciare parole forti e minacciose nei confronti del conducente, mettendo in evidenza il clima di tensione con cui devono convivere gli operatori del trasporto pubblico.

La Denuncia di Borrelli: “Situazione Inaccettabile”

Borrelli ha sottolineato la gravità della situazione, evidenziando come gli autisti EAV siano costantemente esposti a rischi e violenze. Non è la prima volta che il deputato denuncia episodi simili, chiedendo un maggiore intervento delle istituzioni per tutelare i lavoratori del settore.

«Ecco cosa devono subire i poveri conducenti ogni giorno» – ha dichiarato Borrelli – «Soggetti pericolosi con cui devono fare i conti quotidianamente».

Un Problema Sempre Più Diffuso

Gli episodi di aggressione ai danni degli autisti del trasporto pubblico sono purtroppo sempre più frequenti. In molte città italiane, i lavoratori del settore segnalano minacce, insulti e in alcuni casi anche aggressioni fisiche. Una situazione che solleva interrogativi sulla sicurezza e sulla necessità di misure più efficaci per proteggere il personale.