Un episodio di violenza si è verificato nella notte all’ospedale San Giuliano di Giugliano, dove un uomo di 48 anni, convinto che la sua visita al pronto soccorso non fosse stata sufficientemente accurata, è tornato nella struttura sanitaria e ha aggredito un infermiere con urla e spintoni.

L’intervento dei carabinieri

L’episodio è avvenuto intorno alle 3 del mattino. Il paziente era visitato e successivamente dimesso, ma non soddisfatto dell’esito del controllo, ha deciso di tornare nel pronto soccorso. Qui ha iniziato a protestare con veemenza, arrivando ad aggredire fisicamente l’infermiere che lo aveva assistito.

Fortunatamente, la vittima non ha riportato lesioni, ma la situazione ha richiesto l’intervento dei carabinieri di Giugliano, che sono giunti sul posto per riportare la calma e avviare le indagini necessarie a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Violenza negli ospedali: un fenomeno preoccupante

L’episodio si inserisce in un contesto sempre più allarmante di aggressioni al personale sanitario, un problema che sta assumendo dimensioni preoccupanti in molte strutture ospedaliere italiane. Le forze dell’ordine stanno ora valutando eventuali provvedimenti nei confronti del 48enne, mentre l’ospedale potrebbe decidere di sporgere denuncia per l’accaduto.