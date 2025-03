Un tragico incidente è avvenuto a Ossi, un paese nei pressi di Sassari, dove un uomo di 42 anni è finito in rianimazione dopo essere rimasto schiacciato dalla sua stessa auto. L’incidente è accaduto al termine di una festa di compleanno, quando l’uomo, per gioco, aveva messo un bambino di 10 anni al volante per spostare l’auto.

Mentre l’uomo stava entrando in macchina, il bambino ha avuto difficoltà con la frizione, e l’auto è sobbalzata in avanti, schiacciando il 42enne contro il muro, tra la portiera e il muro stesso. L’uomo ha perso conoscenza e, a causa delle gravi ferite al torace e delle fratture vertebrali, ha subito un arresto cardiaco temporaneo.

I soccorritori del 118, arrivati tempestivamente sul posto, sono riusciti a rianimarlo e hanno trasportato l’uomo al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata di Sassari, dove è tuttora ricoverato in coma farmacologico. I carabinieri di Ossi hanno redatto un’informativa e l’incidente è ora sotto indagine da parte della Procura di Sassari.