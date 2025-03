Una violenta rissa è scoppiata nella serata di ieri a Ottaviano, davanti a un noto locale frequentato da giovani. Non è ancora chiaro se ci siano feriti, ma l’episodio ha scatenato polemiche sui social e preoccupazione tra i cittadini. Una scia di violenza che in tutta l’area sembra proprio non volersi fermare con momenti di tensione enorme, come quelli di ieri.

Il sindaco Simonetti: “Serve fermezza contro la violenza”

A intervenire sulla vicenda è stato il sindaco di Ottaviano, Biagio Simonetti, che ha condannato duramente quanto accaduto:

“Gli episodi di violenza avvenuti questa notte presso un noto ritrovo serale di ragazzi, come purtroppo accade anche in altri luoghi del nostro territorio, non possono essere lasciati passare sotto silenzio.”

Simonetti ha sottolineato come la maleducazione, l’abuso di alcol e l’assenza di un controllo rigido stiano alimentando fenomeni di inciviltà e degrado.

Polemiche sui social e richiesta di intervento

Sui social si è aperto un acceso dibattito, con cittadini che si dividono tra chi accusa le istituzioni di scarsa vigilanza e chi punta il dito contro i gestori dei locali per la mancanza di controlli sui giovani avventori.

Il primo cittadino ha però assicurato un intervento deciso:

“Non possiamo permettere che il nostro territorio diventi ostaggio di questi comportamenti inaccettabili. Con le forze dell’ordine metteremo in campo azioni concrete per arginare questi fenomeni, garantendo sicurezza e rispetto delle regole. Ottaviano merita di essere un luogo sicuro e vivibile per tutti!”