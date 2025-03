Un tragico incidente stradale ha spezzato la vita di Josephine Leotta, una giovane di 24 anni di Belpasso, volontaria della Protezione Civile. L’incidente è avvenuto questa mattina lungo la E45 Catania-Siracusa, nei pressi della galleria San Demetrio, mentre la ragazza si dirigeva a Siracusa per frequentare l’università. Josephine, infatti, era iscritta al quinto anno della facoltà di Architettura.

La dinamica dell’incidente

Il sinistro ha coinvolto due mezzi pesanti e cinque automobili, tra cui la Toyota Aygo su cui viaggiava la giovane. Le indagini, condotte dalla Polizia Stradale, sono ancora in corso per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Tuttavia, dalle prime ricostruzioni, sembra che la vettura di Josephine sia rimasta schiacciata tra i due mezzi pesanti.

I soccorsi, intervenuti tempestivamente, hanno trovato la giovane incastrata tra le lamiere. Purtroppo, per lei non c’era più nulla da fare. Diversi altri automobilisti coinvolti nell’incidente sono rimasti feriti e sono stati estratti dalle loro vetture dai vigili del fuoco, ma sulle loro condizioni non si hanno ancora informazioni certe.

Le forze dell’ordine hanno disposto la chiusura del tratto autostradale per eseguire i rilievi e raccogliere le testimonianze di chi ha assistito al drammatico evento. Secondo le prime ipotesi, la velocità e la distrazione potrebbero aver giocato un ruolo determinante nella dinamica dell’incidente.

Un impegno al servizio della comunità

Solo pochi giorni prima della tragedia, Josephine aveva svolto il suo ultimo turno da volontaria, dedicando otto ore al servizio della comunità sull’Etna, durante l’eruzione vulcanica. Nonostante le temperature rigide, era rimasta sul posto per assistere la popolazione, dimostrando un altruismo e una dedizione fuori dal comune.

Il cordoglio della comunità

La notizia della sua scomparsa ha profondamente scosso amici, colleghi e familiari. Il Dipartimento Regionale della Protezione Civile ha espresso il proprio dolore con un messaggio toccante:

“Josephine Leotta, volontaria del gruppo comunale di Protezione Civile di Belpasso, ci ha lasciati questa mattina in un tragico incidente. Domenica scorsa, il suo ultimo servizio di volontariato, affrontando il freddo per aiutare la popolazione sull’Etna. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile nei nostri cuori. Ricorderemo sempre il suo sorriso, la sua gentilezza e il suo impegno per gli altri. A nome di tutto il Dipartimento, esprimiamo le più sentite condoglianze alla famiglia.”

Anche il sindaco di Belpasso, Carlo Caputo, ha voluto ricordare la giovane con parole commosse:

“Con profonda tristezza e incredulità ho appreso la terribile notizia. Josephine era una giovane al servizio della comunità, prima come scout e poi come volontaria della Protezione Civile. A nome di tutta la città, esprimo le più sincere condoglianze alla sua famiglia e ai suoi amici.”