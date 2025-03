Una tradizionale giornata di festa a Agropoli si è trasformata in un momento di grande paura durante la sfilata dei carri allegorici. Intorno alle 18, mentre il corteo transitava lungo via Risorgimento, una rissa è scoppiata tra alcune persone che stavano assistendo alla manifestazione.

La rissa e il panico tra la folla

I motivi del conflitto non sono ancora chiari, ma la situazione è degenerata rapidamente. Urla, spintoni, calci e pugni hanno invaso la strada principale, creando panico tra i presenti. Bambini e genitori, terrorizzati, hanno cercato di fuggire dalla zona, allontanandosi velocemente per paura che la situazione potesse sfuggire ulteriormente di mano.

La rissa è poi proseguita nei vicoli adiacenti, dove la tensione è aumentata, richiedendo l’intervento immediato dei Carabinieri di Agropoli.

Intervento dei soccorritori e feriti

Nel frattempo, i sanitari della Croce Rossa di Agropoli sono arrivati sul posto con un’ambulanza per prestare soccorso ai feriti. Due persone coinvolte nella zuffa sono state trasferite all’ospedale di Vallo della Lucania per accertamenti, una delle quali era stata colpita ripetutamente e trovata a terra priva di sensi. Le condizioni dei feriti non sono al momento critiche, ma è in corso una valutazione medica.

La sfilata continua nonostante l’incidente

Nonostante l’incidente, la sfilata non è stata sospesa e ha proseguito il suo percorso, terminando in piazza Vittorio Veneto come inizialmente previsto. Tuttavia, l’accaduto ha lasciato un clima di preoccupazione tra i partecipanti e i presenti.

Le indagini dei Carabinieri

Sul caso stanno indagando i Carabinieri, che stanno cercando di ricostruire i fatti e individuare i responsabili di questa rissa che ha interrotto bruscamente una giornata di festeggiamenti.