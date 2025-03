Un episodio di furto in un supermercato di Mirabella Eclano ha visto protagonisti una coppia, marito e moglie, che sono stati scoperti mentre rubavano prodotti sugli scaffali del negozio. Il fatto è accaduto nel pomeriggio di ieri, quando i militari del Nucleo Operativo della Compagnia di Mirabella Eclano hanno intercettato i due mentre si aggiravano tra le corsie, cercando di nascondere i beni sottratti.

Il tentativo di fuga e l’aggressione

Una volta accortisi di essere scoperti, i due hanno cercato di fuggire separandosi. La donna ha tentato di allontanarsi a piedi, mentre l’uomo, un 29enne di origine dell’Est Europa residente nel Casertano, ha cercato di raggiungere l’auto con cui erano arrivati. Tuttavia, nel tentativo di sottrarsi alla cattura, l’uomo ha aggredito i carabinieri, cercando di impedire l’arresto. Nonostante la resistenza, i militari sono riusciti a immobilizzarlo dopo una breve colluttazione.

La scoperta della refurtiva

Poco dopo, una seconda pattuglia ha rintracciato la complice, la moglie del 29enne, fermata e identificata. A bordo dell’auto della coppia, i carabinieri hanno trovato una notevole quantità di prodotti rubati da vari supermercati della zona, per un valore complessivo di qualche migliaio di euro. L’intera refurtiva è recuperata e restituita ai legittimi proprietari.

Le accuse e gli sviluppi delle indagini

Il 29enne, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici, è finito arrestato con le accuse di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. La moglie, coetanea, è invece denunciata in stato di libertà per furto. Le indagini proseguono per verificare se la coppia, di origini dell’Est Europa, sia coinvolta in altri episodi di furto simili che si sono verificati recentemente in supermercati della provincia di Avellino.