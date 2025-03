Un tragico incidente è avvenuto ieri sera nel porto di Catania, dove un marinaio di 52 anni ha perso la vita mentre era al lavoro a bordo della nave Eurocargo Ravenna, appartenente al gruppo Grimaldi. La nave, che avrebbe dovuto salpare per Salerno, è stata bloccata a seguito dell’incidente.

L’incidente durante le operazioni di carico

La vittima, un marinaio napoletano, stava svolgendo le consuete operazioni di carico nel porto catanese, quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso la vita. Subito dopo l’incidente, sono intervenuti sul posto i militari della Guardia Costiera, gli agenti della Polizia di Frontiera e il personale del 118. Nonostante i soccorsi, per il marinaio non c’è stato nulla da fare.

Indagini e sequestro della nave

A seguito della tragedia, la Procura di Catania, con la procuratrice aggiunta Agata Santonocito e la sostituta Lina Trovato, ha aperto un’inchiesta per accertare le cause dell’incidente. Le indagini sono affidate alla polizia, mentre è disposto il sequestro della nave per poter eseguire rilievi e raccogliere elementi utili. Il sequestro riguarda l’area dell’Eurocargo Ravenna, che imbarca solo traghetti e container, proprio dove si è verificato l’incidente. In seguito al provvedimento, la nave è stata bloccata nel porto di Catania.

La Compagnia alla famiglia della vittima

La compagnia Grimaldi, che gestisce l’Eurocargo Ravenna, ha espresso la propria vicinanza alla famiglia del marinaio deceduto. I funzionari della compagnia sono già a Catania per seguire il caso da vicino e supportare i familiari della vittima in questo momento difficile.