Attimi di panico e straordinario coraggio alla stazione ferroviaria di Paola, dove il maresciallo Francesco Di Martino ha evitato una tragedia, dimostrando prontezza di riflessi e un grande senso del dovere.

Il gesto eroico alla stazione ferroviaria

Il militare, originario di Ascea e in servizio presso la Tenenza della Guardia di Finanza di Scalea, si trovava alla stazione quando ha assistito a una scena drammatica: un uomo anziano è caduto sui binari nel tentativo disperato di raggiungere la figlia. La giovane, visibilmente sconvolta, correva pericolosamente verso un treno in arrivo.

Senza esitazione, il maresciallo Di Martino si è precipitato in suo aiuto, riuscendo ad afferrarla e a trascinarla via dalla linea ferroviaria pochi istanti prima che il convoglio la travolgesse. Un intervento tempestivo e coraggioso che ha salvato una vita e evitato una tragedia.

Il riconoscimento della Cilento Academy

L’eroico gesto del maresciallo non è passato inosservato. Tra i primi a elogiarlo pubblicamente c’è stata la Cilento Academy, scuola calcio dove Di Martino presta servizio come istruttore. La scuola ha rilasciato un comunicato in cui lo ha definito “un vero educatore, non solo in campo, ma soprattutto nella vita”.

Di Martino stesso ha voluto condividere un messaggio significativo: «Dobbiamo smettere di caricare i giovani di aspettative che non appartengono a loro. Diamo loro la libertà di vivere i propri sogni, non i nostri.»