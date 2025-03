Durante la notte del 1° marzo 2025, una festa di Carnevale a Bari Sardo, in Ogliastra, si è tragicamente conclusa con la morte di Marco Mameli, un operaio 22enne originario di Ilbono. Secondo le ricostruzioni, intorno alle 23:00, al termine della sfilata dei carri allegorici, è scoppiata una lite in piazza Sa Staria, durante la quale Mameli è rimasto colpito al petto con una coltellata. Nonostante l’intervento immediato dei soccorritori del 118, per il giovane non c’è stato nulla da fare.

Nella rissa è rimasto ferito anche un altro giovane, successivamente dimesso dall’ospedale. Le forze dell’ordine, coordinate dalla PM Giovanna Morra, stanno conducendo indagini serrate per individuare il responsabile dell’omicidio, ascoltando testimoni e analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona.

La comunità locale è profondamente scossa dall’accaduto. Il sindaco di Bari Sardo, Ivan Mameli, ha annunciato l’annullamento della sfilata di Carnevale prevista per martedì 4 marzo, interrompendo così la 32ª edizione del Carnevale Bariese. Anche il sindaco di Ilbono, Giampietro Murru, ha espresso il cordoglio del paese per la tragica scomparsa di Marco Mameli, sottolineando come non sia possibile morire a 22 anni durante una festa di Carnevale.