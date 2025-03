Manca poco all’arrivo dell’ora legale 2025: tra sabato 29 e domenica 30 marzo, sposteremo le lancette dell’orologio di un’ora in avanti, guadagnando giornate più lunghe, ma perdendo un po’ di sonno. A partire dalle 2 di notte, l’orario verrà portato a 3, dando il via al periodo di ora legale, che durerà fino all’autunno.

Quando Cambiare le Lancette?

Il cambio dell’ora avverrà nella notte tra sabato 29 e domenica 30 marzo, precisamente alle ore 2:00, quando dovremo spostare le lancette in avanti di un’ora, passando così dalle 2 alle 3. Questo segna l’inizio dell’ora legale, che si manterrà fino alla fine di ottobre, quando torneremo all’ora solare.

Le Giornate Si Allungano: I Pro della Stagione Estiva

Uno dei principali effetti del cambio dell’ora è l’allungamento delle giornate. Con l’ora legale, alba e tramonto si spostano di un’ora più tardi. Così, nei mesi estivi, avremo più ore di luce di pomeriggio e sera, per godere meglio delle attività all’aperto. Ogni giorno, la durata della luce solare aumenterà di circa 4 minuti.

Ad esempio, nell’ultimo giorno prima del cambio dell’ora, il Sole tramonterà alle 18:34, ma, a fine giugno, il tramonto sarà alle 20:48, un’ora e mezza più tardi. Seppur perderemo un’ora di sonno, potremo godere di giornate più lunghe e serate più luminose.

La Storia dell’Ora Legale

L’ora legale ha una storia interessante che risale al XVIII secolo. L’idea di spostare l’orologio in avanti per risparmiare energia e sfruttare meglio la luce del giorno è stata proposta da Benjamin Franklin nel 1784. Tuttavia, la pratica divenne realtà solo durante la Prima Guerra Mondiale. Nel 1916, la Germania e i suoi alleati adottarono l’ora legale per risparmiare carburante, riducendo la necessità di illuminazione artificiale. Altri paesi, come gli Stati Uniti e molte nazioni europee, seguirono l’esempio.

Il principale obiettivo dell’ora legale è ridurre il consumo di energia elettrica. Adattare gli orari al naturale ciclo di luce solare aiuta a risparmiare energia, soprattutto nei mesi estivi, riducendo il bisogno di illuminazione artificiale.

I Vantaggi dell’Ora Legale

Il ritorno dell’ora legale 2025 porterà benefici in vari ambiti, tra cui economia, ambiente e energia. Secondo l’analisi di Terna, nel periodo 2004-2023, l’Italia ha risparmiato circa 11,3 miliardi di kWh grazie all’adozione dell’ora legale, con un risparmio economico di circa 2,1 miliardi di euro.

Inoltre, il minor consumo di energia ha comportato una riduzione delle emissioni di CO2, evitando circa 180.000 tonnellate di inquinamento atmosferico.

Gli Svantaggi e le Critiche

Nonostante i benefici, l’ora legale ha anche i suoi svantaggi. Alcuni studi suggeriscono che i risparmi energetici siano minimi e che l’impatto sulla salute delle persone, dovuto al cambiamento dei ritmi circadiani, possa essere negativo. Il disturbo del sonno, specialmente nelle prime settimane dopo il cambio dell’ora, può influire sulla produttività e sul benessere.

Inoltre, diversi paesi e regioni hanno messo in discussione l’efficacia dell’ora legale, e alcuni hanno deciso di abolirla. Nel 2019, l’Unione Europea ha votato per l’abolizione dell’obbligo di cambiare l’ora, lasciando ai singoli Stati membri la libertà di decidere se mantenere permanentemente l’ora legale o l’ora solare.