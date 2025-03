Una donna di 42 anni è stata salvata grazie a un intervento chirurgico d’urgenza all’ospedale Sant’Ottone Frangipane di Ariano Irpino, in provincia di Avellino. La paziente si era presentata al nosocomio con gravi sintomi di sub-occlusione intestinale e anemia. Durante gli accertamenti, è emerso che la causa dei suoi disturbi era un utero di peso eccezionale, pari a sette chili.

Diagnosi e Intervento Chirurgico

Ricoverata nel reparto di Ostetricia e Ginecologia, la donna è immediatamente presa in carico dal primario del reparto, dottor Luigi Di Prisco, e dal suo team. Dopo le valutazioni mediche, si è deciso di sottoporla a un intervento di isterectomia radicale, con salpingectomia bilaterale, che ha comportato l’asportazione completa dell’utero.

L’intervento è infatti eseguito con successo, e la donna ha reagito bene all’operazione. Ora si trova in buone condizioni generali di salute e, dopo aver iniziato il percorso di recupero, sarà dimessa nei prossimi giorni per fare ritorno a casa.

Le Cause e le Conseguenze

L’eccezionale peso dell’utero, un caso raro e insolito, aveva causato una compressione sugli organi circostanti, provocando i sintomi di sub-occlusione intestinale. L’anemia era un ulteriore segno che la paziente stava soffrendo di una condizione grave che necessitava di un intervento tempestivo.

Un Successo per l’Ospedale di Ariano Irpino

Questo intervento di alta complessità è un successo per l’ospedale Sant’Ottone Frangipane, che ha messo in campo tutte le risorse necessarie per garantire la sicurezza e la salute della paziente. L’equipe medica è stata fondamentale nel risolvere una situazione delicata, e la paziente potrà ora proseguire il recupero e tornare a una vita normale.