Si è concluso presso l’ospedale di Nocera Inferiore l’esame autoptico sul corpo di Aurora Bellini, la giovane studentessa di 19 anni della provincia di Grosseto, deceduta durante una gita scolastica a bordo di una nave partita da Napoli e diretta a Palermo. La tragedia si è verificata dopo una serata trascorsa in discoteca, e ora si attende l’esito degli accertamenti, tra cui un esame tossicologico, per chiarire le cause precise della morte.

Secondo quanto reso noto dal padre della giovane, Aurora Bellini non era affetta da alcuna patologia preesistente, alimentando ulteriori interrogativi sulla causa del decesso. Gli accertamenti sono disposti dalla Procura di Torre Annunziata e sono eseguiti sotto il coordinamento della Procura di Nocera Inferiore. La salma è restituita ai familiari dopo che sono completati gli esami medico-legali, e, come previsto, il feretro viaggerà dalla Campania a Grosseto nella mattinata di domani.

I funerali di Aurora si terranno lunedì 24 marzo alle ore 15 nella chiesa di Batignano, un piccolo paese vicino a Grosseto dove viveva con la sua famiglia. Intanto, la comunità scolastica dell’istituto tecnico per geometri “Manetti Porciatti” di Grosseto, dove Aurora frequentava la quarta, sta vivendo un profondo momento di cordoglio e partecipazione.