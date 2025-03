Cresce l’apprensione per la scomparsa di Luisa Pagliuca, 52 anni, di cui non si hanno più notizie dal 1° marzo. La donna è stata vista per l’ultima volta nei pressi dell’Ospedale del Mare, nel quartiere Ponticelli, a Napoli.

Descrizione e segni distintivi

Luisa Pagliuca presenta alcune caratteristiche che potrebbero facilitarne il riconoscimento:

Altezza: 1,70 m

Capelli: lunghi e scuri

Occhi: verdi

Segno particolare: un lipoma dietro al collo

Al momento della scomparsa, indossava un giubbino nero, un pantalone marrone e stivali neri.

Appello della famiglia e contatti utili

I familiari e gli amici sono impegnati attivamente nelle ricerche e chiedono l’aiuto di chiunque possa fornire informazioni utili per ritrovarla.

Chiunque abbia visto Luisa Pagliuca o abbia informazioni sulla sua scomparsa può contattare il numero 351 415 5363 o rivolgersi direttamente alle forze dell’ordine chiamando il 112.