Un gesto di rabbia incontrollata ha scosso la tranquillità di via Cristoforo Colombo, nella zona del porto di Pozzuoli. Una donna, accecata dalla gelosia, ha sfasciato l’auto dell’ex compagno dopo averlo sorpreso a cena con una nuova fidanzata.

L’episodio si è verificato all’esterno di un ristorante con vista sulla banchina, dove il 30enne napoletano, originario del quartiere Materdei, si era recato con la nuova compagna. Tuttavia, la serata romantica si è trasformata in una scena di tensione e violenza, quando la ex fidanzata, anch’ella trentenne, ha fatto la sua comparsa con intenzioni tutt’altro che pacifiche.

Dalla gelosia alla furia distruttrice

Secondo quanto emerso, la donna avrebbe seguito la coppia fino al ristorante, scegliendo di intervenire in modo plateale. Armata di una spranga, ha tentato di fare irruzione nel locale, ma senza successo. La rabbia, però, non si è placata.

In un crescendo di urla e insulti, ha quindi sfogato la propria frustrazione sull’automobile dell’ex, parcheggiata proprio davanti al ristorante. Con violenza, ha mandato in frantumi il parabrezza e ha utilizzato un coltello per squarciare gli pneumatici, sotto gli occhi increduli di clienti, passanti e personale del locale.

Fuga e indagini in corso

Dopo aver distrutto l’auto, la donna si è data alla fuga a bordo di un’auto guidata da un giovane complice. Nel frattempo, i testimoni hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine, che ora stanno indagando sull’accaduto.