Un gesto di rabbia e follia ha scosso Nocera Inferiore, dove un 23enne ha esploso cinque colpi di pistola contro la porta di casa della sua ex compagna, per poi fuggire in scooter e rimanere coinvolto in un incidente stradale.

La dinamica dei fatti

Secondo le ricostruzioni degli investigatori, il giovane non avrebbe accettato la fine della relazione con la sua ex, che nel frattempo aveva deciso di convivere con il fratello di lui. Accecato dalla gelosia, si è presentato davanti alla loro abitazione, ha minacciato e insultato la coppia, poi ha premuto il grilletto, sparando cinque colpi contro la porta.

Dopo l’azione violenta, il ragazzo è salito sul suo scooter per allontanarsi rapidamente, ma durante la fuga ha impattato contro un’autovettura con a bordo due ragazze. Rimasto ferito, avrebbe chiesto aiuto alle giovani, raccomandando loro di non chiamare la polizia perché in possesso di una pistola e di sostanze stupefacenti.

Il tentativo di coprire le tracce

Dopo l’incidente, il 23enne si è rivolto ad alcuni amici, che si sono occupati di recuperare l’arma e la droga per evitare che fossero trovate dalle autorità. In seguito, lo hanno portato al pronto soccorso, dove ha tentato di sviare le indagini raccontando di essere rimasto investito mentre camminava a piedi. Una versione che non ha convinto gli agenti della polizia di Stato, i quali hanno deciso di approfondire l’accaduto.

L’arresto e le misure cautelari

Le indagini hanno portato alla verità e, di conseguenza, all’emissione di un’ordinanza di arresti domiciliari nei confronti del 23enne. Per i due amici che lo hanno aiutato a nascondere le prove, invece, è stato disposto il divieto di dimora nel Comune di Nocera Inferiore.