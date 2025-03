Spesso dove non possono gli Enti arrivano le associazioni no-profit, molte volte laddove la politica non vuole, ci pensa chi offre la propria professionalità gratuitamente, quando la società non riesce a sopperire ci si riunisce in associazioni, nella maggior parte dei casi sono gruppi il cui oggetto sociale lo conosce personalmente chi lo costituisce e chi offre aiuti attraverso la nobile arte del volontariato.

E l’Italia è un Paese che si regge sul volontariato.

Anche la Chiesa ha voluto rendere omaggio ai Volontari del nostro Paese dedicando due giornate ed un pellegrinaggio alla Porta Santa a chi dedica la propria vita, o quel che può, agli altri.

Per ricordare il ruolo svolto dalle organizzazioni no-profit, dalle ONG, dagli assistenti sociali e da chiunque si impegni come volontario nelle associazioni che si adoperano a favore della comunità l’8 e 9 Marzo prossimo si terrà il Giubileo del Volontariato.

Le celebrazioni inizieranno sabato 8 marzo con un pellegrinaggio alla Porta Santa, con la possibilità di ricevere il Sacramento della Riconciliazione nelle chiese giubilari, accompagnati da attività culturali, artistiche e spirituali in alcune piazze della capitale.

Il Giubileo del grandissimo Mondo del Volontariato si chiuderà domenica 9 marzo con la celebrazione della messa presieduta dal pontefice: l’ingresso in piazza San Pietro in questa occasione è totalmente gratuito e non richiede alcun tipo di biglietto.