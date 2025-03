Un nuovo centro di accoglienza per i cittadini dei Campi Flegrei verrà allestito nei pressi dell’ippodromo di Agnano. L’annuncio arriva dal capo della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, che oggi ha incontrato i sindaci di Napoli, Bacoli e Pozzuoli per fare il punto sulla situazione dell’area.

Un supporto per i cittadini di Bagnoli, Agnano e via Pisciarelli

La nuova struttura sarà a disposizione dei cittadini di Bagnoli e Agnano, nonché di quelli residenti in via Pisciarelli, una zona che segna il confine amministrativo tra Pozzuoli e Napoli. L’obiettivo è fornire un punto di riferimento sicuro per la popolazione, in un’area che negli ultimi mesi ha affrontato numerose difficoltà legate all’attività sismica.

Incontro tra Protezione Civile e amministrazioni locali

Fabio Ciciliano ha visitato il Centro Operativo Comunale (COC) di Napoli, per poi recarsi a Bacoli e infine a Pozzuoli, dove ha incontrato anche il capo della Protezione Civile regionale, Italo Giulivo. Durante la giornata, sono state analizzate le criticità della comunicazione istituzionale nei confronti dei cittadini.

“Abbiamo notato alcune sfasature nelle informazioni fornite alla popolazione. È essenziale garantire comunicazioni chiare e precise, affinché istituzioni e cittadini comprendano senza difficoltà il messaggio trasmesso”, ha dichiarato Ciciliano.

L’importanza di una comunicazione chiara

Uno dei punti chiave emersi dall’incontro è la necessità di migliorare la trasmissione delle informazioni legate all’emergenza. La Protezione Civile si impegna a rendere i messaggi più accessibili e comprensibili, in modo che tutti i cittadini possano ricevere aggiornamenti tempestivi e chiari.