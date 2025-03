La situazione economica in Italia continua a essere difficile, con aumenti delle bollette, problemi previdenziali e un costo della vita sempre più alto. Ora, a pochi giorni dall’accredito delle pensioni di Aprile, è arrivata un’altra brutta notizia per alcuni pensionati: l’importo dell’assegno potrebbe essere più basso del previsto.

Pensioni più basse ad Aprile: ecco perché

L’INPS ha pubblicato i cedolini delle pensioni di Aprile nell’area personale MyINPS, e alcuni pensionati hanno notato una riduzione dell’assegno. Il motivo? Un conguaglio sulle ritenute fiscali, che ha comportato una trattenuta più alta rispetto ai mesi precedenti.

Chi subirà la riduzione della pensione?

Fortunatamente, secondo quanto riportato da Money.it, il numero di pensionati coinvolti è piuttosto limitato. La riduzione riguarda coloro che, nel corso dell’anno, hanno avuto ritenute fiscali non calcolate correttamente e devono ora restituire la differenza.

Le trattenute riguardano:

Irpef e addizionali regionali e comunali

Conguagli relativi al 2023 e primi mesi del 2024

Rateizzazione per i pensionati con reddito basso

Per chi ha un reddito annuo inferiore a 18.000 euro, se il conguaglio supera i 100 euro, la trattenuta verrà rateizzata fino a Novembre per evitare un impatto troppo pesante sull’assegno mensile.

Cosa fare se l’assegno è più basso?

Se hai notato una riduzione dell’importo della tua pensione, puoi controllare i dettagli accedendo al portale MyINPS e verificare il cedolino di Aprile. In caso di dubbi, è possibile contattare un CAF o un patronato per ottenere chiarimenti.