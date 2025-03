A poche settimane dalla canonizzazione di Carlo Acutis, prevista per il prossimo 27 aprile in Piazza San Pietro, emergono polemiche e preoccupazioni legate alla vendita illecita delle sue reliquie. Il vescovo di Assisi, Monsignor Domenico Sorrentino, ha presentato un esposto-denuncia contro ignoti, con l’obiettivo di fare luce su un’asta online in cui sarebbero state messe in vendita reliquie del giovane beato, noto come il “patrono di Internet”.

Un Mercato Illegale e un’Offesa alla Fede

Monsignor Sorrentino, in un’intervista rilasciata all’Adnkronos, ha spiegato le ragioni della sua denuncia. Dopo aver letto di un possibile commercio di reliquie di Carlo Acutis, il vescovo ha deciso di approfondire la questione e, attraverso alcune ricerche, ha scoperto che effettivamente esistevano aste online che coinvolgevano oggetti attribuiti al giovane beato.

La sua reazione è immediata:

“Mi sono posto il problema perché sappiamo che dietro internet si celano tante insidie. E mi sono detto: vero o non vero, questo tipo di commercio non va assecondato. Ho fatto la denuncia alla Procura perché intanto siamo davanti a un’offesa al nostro sentimento religioso. Poi, se dietro ci sono ipotesi di reato, questo sarà frutto di indagine. Io ho ritenuto di rispondere in maniera forte e ho denunciato.”

Le reliquie sacre non possono essere oggetto di commercio, e la Chiesa condanna fermamente qualsiasi forma di speculazione su questi simboli di fede. La vendita di oggetti sacri appartenuti a un beato o santo rappresenta non solo un abuso, ma anche una violazione della spiritualità legata alla venerazione delle reliquie.

Canonizzazione di Carlo Acutis: Il 27 Aprile la Cerimonia a San Pietro

Il prossimo 27 aprile, Carlo Acutis sarà proclamato santo in Piazza San Pietro, durante una celebrazione che si inserisce nel Giubileo degli Adolescenti. La sua canonizzazione rappresenta un momento storico, dato che sarà il primo millennial a essere elevato agli altari.

Tuttavia, resta incerta la presenza di Papa Francesco alla cerimonia. Secondo fonti vaticane, il Pontefice sta seguendo un periodo di convalescenza protetta di almeno due mesi a Casa Santa Marta, su consiglio dei medici.

Nonostante ciò, il vescovo di Assisi ha rassicurato che la presenza fisica del Papa non è necessaria per la canonizzazione, lasciando aperta la possibilità di un videocollegamento.

Chi Era Carlo Acutis?

Carlo Acutis, nato nel 1991 e scomparso prematuramente nel 2006 a causa di una leucemia fulminante, è noto per la sua profonda fede e per l’utilizzo di Internet come strumento di evangelizzazione. Il suo grande progetto è stato la creazione di un sito web dedicato ai miracoli eucaristici, con l’obiettivo di diffondere il messaggio cristiano attraverso il digitale.

Grazie alla sua testimonianza di vita, il giovane è beatificato nel 2020 e, ora, la sua canonizzazione lo renderà ufficialmente un santo della Chiesa cattolica.