Una notte di paura ha scosso la tranquillità di via Dalbono, a Portici, dove un raid incendiario ha distrutto due auto e ne ha danneggiata una terza. L’episodio è avvenuto mercoledì alle 2.30 del mattino, quando le fiamme improvvise hanno svegliato gli inquilini della palazzina 6A, costringendoli ad assistere impotenti alla scena.

Le vetture coinvolte, una Fiat Punto e una Ford Fiesta, sono completamente avvolte dal fuoco, mentre una terza auto, parcheggiata nelle vicinanze, è stata colpita solo in parte. In un disperato tentativo di salvare il proprio mezzo, un residente ha rischiato di ustionarsi gravemente, riuscendo però a trascinare via la sua auto prima che fosse inghiottita dall’incendio.

Indagini in Corso: Si Tratta di un Atto Vandalico?

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco e gli agenti del commissariato di via Salute, che stanno ora cercando di ricostruire la dinamica dell’evento. Secondo i primi rilievi, l’ipotesi più probabile è quella di un incendio doloso, con un innesco che avrebbe dato origine alle fiamme.

Gli investigatori ritengono che il raid possa essere stato un atto vandalico, compiuto per “divertimento”, dato che entrambi i proprietari delle auto incendiate risultano incensurati e privi di legami con ambienti criminali. Tuttavia, al momento, nessuna pista è esclusa.

Un elemento critico per le indagini è l’assenza di telecamere di sorveglianza nell’area interessata. Le forze dell’ordine stanno quindi cercando di ottenere elementi utili da testimoni e dalle videocamere a circuito chiuso installate negli edifici vicini.