Mattinata di paura per Hilarry Sedu, avvocato noto per il suo impegno sociale, che è stato rapinato a Napoli mentre era fermo nel traffico. L’episodio è avvenuto intorno alle 8:10, quando due malviventi a bordo di uno scooter Honda SH si sono accostati alla sua auto e gli hanno puntato una pistola 9×21 in faccia.

Sedu ha raccontato l’accaduto sui social, sottolineando il clima di insicurezza della città:

“Ero da solo in auto, due balordi si sono avvicinati, mi hanno puntato una pistola in faccia. Ho consegnato loro tutto quello che avevo nelle tasche e sono scappati. Erano due uomini bianchi, accento napoletano. Il prossimo che associa sicurezza e immigrazione, gli sputo in faccia”.

Indagini in corso: identificato il mezzo dei rapinatori

Un altro automobilista, che si trovava dietro di lui nel traffico, ha assistito alla scena e ha fornito targa e modello dello scooter usato dai banditi. Sedu ha sporto denuncia ai Carabinieri, che ora stanno analizzando le telecamere della zona per individuare i responsabili.

All’Ansa, l’avvocato ha spiegato che i rapinatori hanno bussato al finestrino con l’arma:

“Purtroppo era vera, conosco le armi per la professione che faccio. Se mi fossi accorto che era falsa, avrei reagito”.