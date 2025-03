Nelle prime ore di questa mattina, intorno alle 5:20, un grave incidente stradale si è verificato sulla strada statale 214, al chilometro 16 in direzione Ferentino. Una Fiat 500X si è improvvisamente ribaltata, finendo capovolta sulla carreggiata. Fortunatamente, l’incidente non ha coinvolto altri veicoli, evitando conseguenze ancora più gravi per la circolazione.

Intervento immediato delle autorità

A seguito della segnalazione, sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Alatri, supportati dai colleghi della Stazione di Boville Ernica. Vista la posizione critica del veicolo, che si trovava in curva, le forze dell’ordine hanno dovuto gestire la viabilità per garantire la sicurezza degli automobilisti in transito.

Anche il personale medico del 118 è arrivato tempestivamente per soccorrere le due occupanti del veicolo.

La conducente, una 29enne residente ad Alatri, è trasportata in codice rosso all’ospedale di Frosinone a causa delle gravi ferite riportate.

La passeggera, anch’essa ferita, è trasferita nello stesso ospedale ma in codice giallo, indicando condizioni meno critiche.

Ripristino della viabilità e indagini in corso

Per rimuovere i detriti e mettere in sicurezza la carreggiata, è intervenuto il personale ANAS, che ha provveduto alla pulizia della strada e al ripristino della normale viabilità.

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Tuttavia, non si esclude che la conducente possa aver perso il controllo del veicolo a causa di condizioni stradali sfavorevoli o di una manovra improvvisa.