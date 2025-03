Una notte di violenza domestica ha scosso la tranquilla frazione di Varcaturo, a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli. Un uomo di 48 anni è stato arrestato dai Carabinieri dopo aver aggredito la compagna, una 46enne, in un episodio che ha visto l’uso di violenza fisica e psicologica.

Il Terribile Attacco

L’incidente è avvenuto durante una lite con la convivente. Secondo la ricostruzione dei fatti, il 48enne ha preso una vaschetta di gelato dal freezer, lanciandola in faccia alla donna. Poi, in un crescendo di violenza, l’uomo ha iniziato a colpirla con pugni e schiaffi, lasciandola con un livido sullo zigomo destro.

L’Intervento dei Carabinieri

Le urla della donna hanno attirato l’attenzione dei vicini, che, preoccupati per la sua sicurezza, hanno prontamente composto il 112. I Carabinieri della locale stazione, arrivati sul posto, hanno immediatamente bloccato l’aggressore. Durante l’interrogatorio, la donna ha raccontato di essere stata vittima di aggressioni e umiliazioni da parte del compagno da circa un anno, ma mai denunciato per paura.

Il Soccorso alla Vittima

La donna è medicata sul posto dal 118 e successivamente trasferita in una struttura protetta, dove ha ricevuto le necessarie cure da parte di personale specializzato. Il 48enne è arrestato per maltrattamenti in famiglia e portato in carcere.

Questo episodio di violenza domestica fa luce su un problema troppo spesso nascosto, e l’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha evitato che la situazione degenerasse ulteriormente.