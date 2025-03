Un episodio di furto ha scosso la tranquillità del cimitero di Battipaglia, dove una donna vedova, mentre si trovava a visitare la tomba del marito, è stata vittima di un ladro. La signora, intenta a riempire un portafiori d’acqua per sistemarlo davanti alla tomba, ha lasciato momentaneamente la sua borsa accanto alla tomba.

Approfittando di un attimo di distrazione, il malvivente ha rapidamente sottratto la borsa e si è dato alla fuga. All’interno della borsa vi erano documenti di riconoscimento, uno smartphone e un portafoglio contenente del denaro. Il ladro, dopo il furto, è riuscito a dileguarsi senza lasciare tracce.

Questo furto si inserisce in un trend preoccupante, in quanto, nei giorni precedenti, un altro furto simile è stato segnalato sempre nel cimitero. Le forze dell’ordine sono al lavoro per cercare di risalire al responsabile e prevenire ulteriori episodi di questo tipo in un luogo che dovrebbe essere simbolo di rispetto e tranquillità.