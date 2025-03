Proseguono i controlli dei carabinieri della provincia di Caserta per verificare il rispetto delle normative igienico-sanitarie negli esercizi commerciali. Nelle ultime ore, due attività sono sospese a Capodrise e Aversa per gravi irregolarità riscontrate dai militari dell’Arma, in collaborazione con il NAS di Caserta.

Capodrise: chiusa l’area di produzione di un supermercato

A Capodrise, i carabinieri della compagnia di Marcianise, insieme ai militari del Nucleo Antisofisticazione e Sanità (NAS), hanno effettuato un controllo in un supermercato riscontrando gravi carenze igienico-sanitarie.

Durante le verifiche, sono rinvenuti e sequestrati 45 chili di alimenti privi di tracciabilità e indicazioni sulla provenienza. Inoltre, nel laboratorio destinato alla produzione e al confezionamento di alimenti freschi è riscontrata la presenza di insetti infestanti.

Per queste ragioni, è disposta la sospensione dell’attività di produzione del supermercato e il titolare ha ricevuto sanzioni amministrative per un totale di 2.500 euro.

Aversa: chiuso negozio di alimentari, sequestrati 500 kg di prodotti scaduti

Ad Aversa, un altro intervento dei carabinieri ha portato alla sospensione di un negozio di alimentari e al sequestro penale del laboratorio e della cucina.

All’interno dell’esercizio commerciale, infatti, i militari hanno rinvenuto 500 chili di cibo e bevande scaduti. Inoltre, è stato scoperto che il laboratorio di panificazione e la cucina erano abusivi.