Entro il mese di marzo 2025, la Regione Campania lancerà un maxi bando da 15 milioni di euro dedicato alla gestione e riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata. La notizia è annunciata dall’assessore regionale alla Legalità, Mario Morcone, durante la presentazione del rapporto “Raccontiamo il Bene” realizzato da Libera Campania.

Questo bando si distingue per la sua dimensione ampliata rispetto a quelli abituali. Infatti, le risorse destinate e le soglie di progettazione previste sono decisamente più alte rispetto ai bandi annuali, offrendo così un’opportunità unica per le realtà locali, le associazioni e gli enti pubblici interessati a intervenire su questi patrimoni confiscati.

Morcone ha anche precisato che la realizzazione di questo bando avviene in piena condivisione con altri colleghi e istituzioni, con il coinvolgimento di attori del settore per garantire una gestione efficace e un riutilizzo produttivo dei beni confiscati. In particolare, l’assessore ha evidenziato come una delle maggiori criticità legate alla gestione dei beni confiscati riguardi le risorse necessarie non solo per il loro mantenimento, ma anche per il loro riutilizzo sociale.

Tuttavia, Morcone ha sottolineato che tutte le risorse derivanti dai beni sequestrati vanno al fondo unico giustizia, un fondo che serve a finanziare iniziative per la legalità e la giustizia sociale.

Questo maxi bando rappresenta un passo importante nella lotta contro la criminalità organizzata e nella promozione di un riutilizzo sociale e legale dei beni confiscati, dando una nuova vita a luoghi che un tempo erano legati ad attività illecite. Un’occasione da non perdere per tutte le realtà che desiderano contribuire alla costruzione di una società più giusta e solidale.