Tragedia a Oristano, dove il 18enne Gabriele Pinna, giovane studente e judoka qualificato ai campionati italiani under 21, è morto nella mattina di sabato 8 marzo 2025 a causa di una sospetta meningite fulminante. Il ragazzo aveva accusato un malore già venerdì 7 marzo, e in serata era stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale San Martino. Le sue condizioni, però, sono apparse subito critiche, tanto da richiedere il ricovero immediato nel reparto di rianimazione, dove è poi deceduto poche ore dopo.

Le ipotesi sulle cause del decesso

Al momento, i medici ritengono che la causa del decesso sia una meningite batterica fulminante, una patologia che in alcuni casi può progredire rapidamente senza lasciare scampo. Tuttavia, la diagnosi definitiva sarà confermata solo dagli esami di laboratorio in corso a Cagliari.

Profilassi e misure preventive

In seguito al tragico evento, la ASL locale ha immediatamente attivato le procedure di profilassi, tracciando tutti i contatti stretti del giovane e somministrando la terapia antibiotica preventiva per evitare ulteriori rischi di contagio.

Il cordoglio della comunità

La scomparsa di Gabriele Pinna ha scosso profondamente la comunità di Ghilarza, suo paese d’origine.