Un incidente sul lavoro ha scosso la comunità di Maddaloni, in provincia di Caserta. Tommaso Geremia, 41 anni, è morto dopo essere stato travolto da un autotreno in retromarcia all’interno della ditta di trasporti di via Libertà, dove lavorava da anni. L’incidente è avvenuto sotto gli occhi dei colleghi, che hanno immediatamente allertato il 118. Tuttavia, all’arrivo dei soccorritori, per l’uomo non c’era più nulla da fare: i sanitari hanno potuto solo constatarne il decesso.

Indagini in corso per ricostruire la dinamica

Sul luogo della tragedia sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Maddaloni, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Secondo le prime ricostruzioni, la vittima – che ricopriva il ruolo di rappresentante legale della società – sarebbe colpita dalla motrice del mezzo pesante durante una manovra in retromarcia.

La salma è trasferita al reparto di Medicina Legale dell’ospedale di Caserta, dove saranno effettuati gli accertamenti di rito per chiarire ulteriori dettagli sulla tragedia.

Ancora un incidente sul lavoro: la sicurezza al centro del dibattito

Questo drammatico episodio riaccende il dibattito sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, soprattutto in settori ad alto rischio come quello dei trasporti e della logistica.