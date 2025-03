Un drammatico incidente stradale è avvenuto nella notte sul viale Carlo III, all’altezza di una stazione di servizio, nel territorio di San Nicola la Strada. Intorno alle 2, un uomo di origini gambiane, di 55 anni, è stato travolto da un’auto che stava percorrendo la strada in direzione Caserta.

La vittima, che risultava essere un gambiano irregolare in Italia, era già noto alle forze dell’ordine. L’investitore è un giovane poliziotto, in servizio fuori provincia, che è stato coinvolto nell’incidente. A seguito dell’evento, è stato aperto un fascicolo per omicidio stradale dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere.

Il poliziotto coinvolto è stato sottoposto a un test alcolemico, che ha dato esito negativo. Le indagini sono in corso per determinare le circostanze esatte dell’incidente.