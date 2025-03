Tragedia nella serata di ieri a Jesi (Ancona), lungo la strada provinciale 362 Jesina. La vittima è Carmine Napolitano, operaio 50enne originario di Casalnuovo di Napoli e dipendente della Cnh Industrial di Jesi. L’incidente è avvenuto intorno alle 19:30 in via Minonna, un tratto di strada privo di illuminazione.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo stava camminando lungo la carreggiata in direzione Santa Maria Nuova quando è stato investito da una Toyota Yaris guidata da una donna di mezza età. L’impatto è stato violento e l’operaio è stato sbalzato per alcuni metri sull’asfalto, morendo sul colpo.

Indagini e accertamenti

I Carabinieri, intervenuti sul posto, stanno indagando per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. Dai primi accertamenti sembra che la vittima camminasse in modo incerto sulla strada al momento dell’impatto. La conducente del veicolo è stata sottoposta ai test per alcol e droghe, risultando negativa. Inoltre, pare che la vettura non procedesse a velocità sostenuta.