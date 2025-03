Non ce l’ha fatta B.M., 82 anni, la donna investita lo scorso 26 febbraio 2025 in Via Medina, all’altezza del civico 61. L’anziana stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando è stata travolta da un motociclo guidato da un uomo di 53 anni.

Le Dinamiche dell’Incidente

L’incidente è avvenuto intorno alle 18:55. A causa della violenza dell’impatto, la donna ha riportato gravi ferite ed è stata immediatamente soccorsa e trasportata all’ospedale Cardarelli, dove i medici l’hanno ricoverata in prognosi riservata. Le sue condizioni sono apparse critiche fin da subito.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta la sezione di Infortunistica Stradale della Polizia Locale, che ha provveduto a sequestrare il motociclo e a sottoporre il conducente agli accertamenti di rito, per verificare un’eventuale alterazione da alcol o droghe.

Il Decesso e Le Indagini

Dopo 12 giorni di agonia, la triste notizia è arrivata: la donna è deceduta a causa delle gravi lesioni riportate. Il Pubblico Ministero di turno ha disposto la messa a disposizione della salma per un’eventuale autopsia, al fine di chiarire ulteriormente le cause del decesso.