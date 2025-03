Avellino torna al centro dell’attenzione per un episodio allarmante legato al consumo di alcol tra i giovanissimi. Una ragazza di 13 anni è stata soccorsa in via De Concilij, nel cuore della movida cittadina, dopo aver accusato un’intossicazione etilica. L’allarme è stato lanciato dalle sue amiche, che hanno immediatamente chiesto aiuto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e un’ambulanza del 118, che ha trasportato la minorenne in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Moscati. Fortunatamente, le condizioni della giovane sono state stabilizzate e i medici hanno escluso complicazioni gravi.

Indagini in corso: chi ha venduto l’alcol alla ragazza?

Dopo il ricovero della tredicenne, i carabinieri hanno avviato un’indagine per individuare chi le abbia fornito gli alcolici. In Italia, la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche ai minori di 18 anni è vietata dalla legge, ma spesso i controlli nei locali non sono sufficienti a prevenire episodi simili.

Le forze dell’ordine stanno quindi verificando se la giovane abbia acquistato l’alcol direttamente in un esercizio commerciale o se le bevande siano state procurate da terze persone. Nel caso vengano accertate responsabilità, potrebbero scattare sanzioni pesanti.