Il caso degli insetti nel piatto di gnocchetti servito ai bambini nelle mense scolastiche di Sant’Antonio Abate, Lettere e Santa Maria la Carità ha trovato una spiegazione. Dopo i controlli dell’Asl Napoli 3 Sud e dei carabinieri del Nas, è emerso che la contaminazione non era dovuta a scarsa igiene nei locali della mensa, ma a broccoletti contaminati già all’origine del raccolto.

Le analisi confermano la salubrità della mensa

A chiarire la vicenda è stata la sindaca di Sant’Antonio Abate, Ilaria Abagnale, che ha spiegato come i controlli abbiano certificato la pulizia dei locali e l’assenza di problemi strutturali nel servizio mensa. Tuttavia, il problema ha origine nella fornitura degli ortaggi, dove evidentemente sono saltati alcuni passaggi di verifica.

Nonostante la sicurezza degli ambienti, il Comune ha deciso di sanzionare la ditta fornitrice, in conformità con il capitolato d’appalto.

Il servizio mensa riattivato dopo i controlli

La riattivazione del servizio mensa, avvenuta dopo le verifiche, ha suscitato preoccupazione tra i genitori. Tuttavia, la sindaca ha ribadito che la decisione è stata presa sulla base dei risultati dei controlli ufficiali, con l’obiettivo di garantire la continuità del servizio pubblico senza rischi per la salute dei bambini.

Maggiore attenzione e controlli intensificati

L’amministrazione comunale ha garantito che la vicenda non sarà sottovalutata e che i controlli sulla qualità degli alimenti saranno intensificati per evitare episodi simili in futuro.