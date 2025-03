Per la fine di marzo, l’INPS ha previsto l’erogazione di un doppio accredito, con pagamenti che arriveranno in parte oggi, venerdì 28 marzo. I due bonus sono destinati a categorie differenti di beneficiari: uno riguarda le famiglie con figli a carico, mentre l’altro è rivolto a cittadini in età da lavoro. Vediamo nel dettaglio quali sono i requisiti e gli importi previsti.

Doppio Accredito INPS: Chi Sono i Beneficiari?

1. Assegno di Inclusione

L’Assegno di Inclusione è un sussidio rivolto alle famiglie con un ISEE fino a 10.140 euro che abbiano a carico almeno una delle seguenti categorie:

Disabili

Minorenni

Over 60

Persone svantaggiate

L’importo di questo bonus varia in base alla composizione del nucleo familiare e alle condizioni economiche.

2. Bonus per Lavoratori 18-59 Anni

L’altro accredito è destinato ai cittadini tra i 18 e i 59 anni con un ISEE non superiore a 10.140 euro, a condizione che accettino di partecipare a un percorso di lavoro. Questo incentivo, del valore di 500 euro, ha l’obiettivo di supportare chi si trova in difficoltà economica ma è disponibile per l’inserimento lavorativo.

Date di Pagamento e Cumulabilità con l’Assegno Unico

Il pagamento del bonus per lavoratori avviene oggi, venerdì 28 marzo. Questo importo è cumulabile con l’Assegno Unico, erogato anch’esso nella stessa giornata.

L’Assegno Unico è destinato a chi ha figli a carico fino ai 21 anni, senza limiti di ISEE. Gli importi previsti sono:

201 euro per figlio minorenne

97 euro per figlio maggiorenne

Grazie alla cumulabilità tra il bonus per lavoratori e l’Assegno Unico, una famiglia può ricevere fino a 700 euro complessivi.