Marzo 2025 porta buone notizie per molti cittadini italiani. L’INPS procederà con una serie di accrediti destinati a pensionati, famiglie e lavoratori, tra cui pensioni, Assegno Unico Universale, Assegno di Inclusione e indennità di disoccupazione. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulle date e sugli importi previsti.

INPS: pagamenti di marzo 2025, chi riceverà l’accredito?

Durante l’anno, l’INPS eroga diverse tipologie di sostegno economico, tra cui:

Pensioni, per chi ha maturato i requisiti contributivi e anagrafici.

NASpI, l’indennità di disoccupazione per chi ha perso il lavoro involontariamente.

Bonus una tantum, come il Bonus Bebè o quelli destinati alle madri.

Congedi e indennità per malattia o maternità, per i lavoratori dipendenti.

Rimborsi e arretrati, in caso di rivalutazioni pensionistiche o errori amministrativi.

Ora, il mese di marzo si preannuncia particolarmente vantaggioso per alcuni cittadini.

Calendario pagamenti INPS marzo 2025

Ecco le date da segnare sul calendario per i pagamenti INPS di marzo:

Pensioni: già accreditate dal 1° marzo per chi ritira presso Poste Italiane e dal 3 marzo per chi riceve il pagamento su conto bancario.

Assegno Unico Universale: pagamenti tra il 18 e il 20 marzo per chi non ha modificato l’ISEE o la composizione familiare; per chi ha aggiornato i dati, l’accredito arriverà entro fine mese.

Assegno di Inclusione: prima tranche il 18 marzo per i nuovi beneficiari, seconda tranche il 27 marzo per chi lo percepiva già.

Supporto Formazione e Lavoro: accrediti il 15 marzo e il 27 marzo.

Come controllare l’accredito INPS?

Per verificare l’arrivo del pagamento, è possibile controllare il saldo della propria carta o accedere al portale ufficiale INPS tramite SPID, CIE o CNS. Inoltre, l’INPS invia notifiche tramite SMS o email per aggiornare i beneficiari sullo stato del pagamento.