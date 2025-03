Negli ultimi giorni, diversi avvistamenti di vermi processionaria (Thaumetopoea pityocampa) sono stati segnalati in vari quartieri di Napoli, suscitando preoccupazione tra i residenti e le autorità locali. I quartieri maggiormente colpiti sono stati l’Arenella, piazza Mazzini, via Salvator Rosa, Capodimonte e Chiaia, con numerosi esemplari di questi insetti infestanti avvistati soprattutto nelle aree verdi della città.

Secondo quanto riferito da fonti qualificate dell’Asl Napoli 1 Centro, la causa dell’infestazione è attribuita proprio alla processionaria, un parassita che sta danneggiando numerosi alberi nei parchi pubblici e nei giardini comunali. Questo tipo di infestazione, che colpisce principalmente il verde pubblico, sta interessando gran parte delle aree gestite dal Comune di Napoli e dalle singole Municipalità.

Cos’è la Processionaria e Perché è Pericolosa?

La processionaria, conosciuta scientificamente come Thaumetopoea pityocampa, è una specie di insetto lepidottero che forma delle grandi “processioni” (da cui il nome), in cui i bruchi si spostano in fila lungo i tronchi e le chiome degli alberi, come pini e abeti. Questa specie è particolarmente pericolosa per la salute umana e degli animali a causa delle sue setole urticanti. I bruchi rilasciano un veleno che può causare forti irritazioni cutanee, problemi respiratori e reazioni allergiche. Per questo motivo, l’infestazione può rappresentare una seria minaccia per i cittadini e i loro animali domestici, in particolare cani e gatti, che sono attratti dal loro movimento.

La Situazione a Napoli

A Napoli, l’infestazione della processionaria ha raggiunto numerosi punti nevralgici della città, sollevando preoccupazione tra i cittadini, soprattutto per la presenza di alberi infestati nelle vicinanze di parchi pubblici e giardini frequentati da bambini e famiglie. L’insetto si sta diffondendo principalmente nelle aree verdi urbane come parchi e giardini pubblici in zone centrali e periferiche della città.

La gestione del verde pubblico è un compito fondamentale per le autorità locali, che ora sono chiamate a monitorare e intervenire prontamente per evitare ulteriori danni. Le Municipalità di Napoli hanno avviato una serie di interventi di disinfestazione per limitare i rischi, ma nel frattempo, è necessario che i cittadini siano informati sui pericoli e sulle precauzioni da adottare per evitare il contatto con questi insetti.

Le Precauzioni da Prendere

Le autorità sanitarie e locali consigliano di evitare il contatto diretto con i bruchi della processionaria e di stare alla larga dalle aree infestati, soprattutto nelle ore calde quando i bruchi sono più attivi. Inoltre, è fondamentale monitorare gli animali domestici, che potrebbero essere particolarmente vulnerabili al contatto con le setole urticanti dei bruchi.