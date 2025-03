Un uomo di 40 anni, residente in un comune vicino ad Avellino, è individuato e fermato dagli agenti della Squadra Mobile, guidati dal vicequestore Aniello Ingenito. È accusato di aver aggredito e ferito il compagno della sua ex moglie, un 42enne residente in provincia di Napoli, in un violento episodio avvenuto nel centro del capoluogo irpino.

La Dinamica dell’Aggressione

Secondo la ricostruzione degli investigatori, l’aggressore avrebbe atteso la vittima in Corso Italia, per poi colpirla ripetutamente al volto con violenza. Dopo l’attacco, l’uomo si è dato alla fuga nel tentativo di evitare l’arresto, ma è rapidamente rintracciato e condotto in Questura.

Condizioni della Vittima

Il 42enne ferito è trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso dell’ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino, dove i medici hanno medicato le lesioni riportate, applicando diverse decine di punti di sutura.